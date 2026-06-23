Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Küresel ve bölgesel gelişmelerde belirleyici bir aktör olan Türkiye, önemli bir diplomasi trafiği yürütüyor.

SÜRYANİ ORTADOKS KİLİSESİ PATRİĞİ'Nİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda son olarak, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ÜLKEDEKİ SÜRYANİ CEMAATİNE İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye’deki Süryani cemaatinin tarihi ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi, azınlık hakları, ibadet yerleri ve toplumsal uyum gibi konular ele alındı.