Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a geldi. Doha'da resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek taziyelerini iletmesi öngörülüyor.

DOHA'DA RESMİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Erdoğan'ı havalimanında, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani karşıladı.

EMİNE ERDOĞAN DA ZİYARETTE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar programına eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Heyetin, taziye ziyaretinin ardından planlanan temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

TAZİYELERİNİ KATAR EMİRİ'NE İLETTİ

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti ve taziyelerini sundu.

Türkiye ile Katar arasındaki yakın ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret, iki ülke arasındaki dayanışma ve dostluk mesajı açısından da önem taşıyor.