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Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesi temel atma töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 03.08.2019 - 14:53..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yeni bir projenin temellerini daha attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani kilisesi temel atma töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

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