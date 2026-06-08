Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Akşam saatlerinden Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bu görüşme öncesinde bazı isimleri ağırladı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MAŞALYAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

CÜBBELİ AHMET HOCA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesinde de Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kabul etti.

Görüşme yine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN TEK KARE PAYLAŞILDI

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cübbeli Ahmet'in yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.