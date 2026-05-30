Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi

Dün, tüm yurtta İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşku ve heyecanla kutlandı.

Bu kapsamda çeşitli organizasyonlar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine programına katıldı.

MİĞFER HEDİYE EDİLDİ

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak yaptırılmış bir miğfer hediye edildi.

Hediye edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed Han’ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti’ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandı.

MİĞFER, KAZIMA VE KABARTMA MOTİFLERİYLE SÜSLENDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir benzeri olarak üretildi.

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi.

MİĞFERİN ÜZERİNDE FETİH SURESİ YER ALIYOR

Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor.

İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı.

FETİH RUHUNU TAŞIYAN BİR ESER NİTELİĞİNDE

Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının benzeri olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihî hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı.

İNSALIK TARİHİNİN EN BÜYÜK MEDENİYAT HAMLELERİNDEN BİRİ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askerî bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

"ULVİ BİR AMAÇ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi.

"HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul’a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi.

Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.