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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002'de olduğu gibi; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru inançla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber | 03.11.2019 - 14:02..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

AK Parti'nin büyük bir zaferle tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinin üzerinden tam 17 yıl geçti.

AK Parti hükümetleri; 17 yıllık sürede dünyada ses getiren birçok mega projeye imza attı, Türkiye büyük bir değişim yaşadı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinde kendisine önemli bir yer edindi.

Türkiye siyasetinin tarihine geçen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü nedeniyle tweet attı.

"HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Her şey Türkiye için diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

TARİHİ KARE

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi.

"Milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 17. yılı kutlu olsun" denilen tweet'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de oy kullanırken çekilen fotoğrafına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

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