İstanbul Fatih'te ticari taksi küle döndü İstanbul Fatih'te seyir halindeyken alevler içinde kalan ticari taksi yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde R.Ç. idaresindeki ticari taksiden cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Karşıdan gelen başka bir taksinin sürücüsü tarafından aracından duman çıktığı konusunda uyarılan R.Ç. hızla aracı terk etti.

Çevredeki bir vatandaşın da yardımıyla yanan taksisine müdahalede bulunan sürücü alevlerin büyümesine engel olamadı.

Hızlı bir şekilde tutuşan taksi alev alev yanmaya başladı.

Kullanılamaz hale geldi

Olay yerine İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan taksiden çıkan alevler kontrol altına alınırken takside büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)