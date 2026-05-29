Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an tilaveti

Bir devri açıp, bir devri kapatan İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü.

Yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde bir program düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını 86 yıl aradan sonra 10 Temmuz 2020’de imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

CUMA NAMAZINI AYASOFYA'DA EDA ETTİ

Fetih kutlamalarının en önemli duraklarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, tarihi günlerinden birini daha yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih yıl dönümü vesilesiyle cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Camii'ne giriş yaptı.

KUR'AN TİLAVETİ İCRA ETTİ

Cuma namazını cemaatle birlikte eda eden Erdoğan, namazın ardından cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayasofya'yı dolduran vatandaşlar, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

O anlar camideki cemaat tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

GAZETECİLERE LOKUM İKRAM ETTİ

Cami çıkışında basın mensuplarıyla da bir araya gelen Erdoğan, lokum ikramında bulundu.

Haliç'te düzenlenen programa katılmak üzere camiden ayrılan Erdoğan, "Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız." dedi.

"RABBİM FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE ZAFER NASİP ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an tilaveti sonra Ayasofya Camisi'nin içinde şunları söyledi:

"Tüm Filistinli kardeşlerimize dualarımızı ihmal etmiyoruz. Rabbim onlara zaferi bir an önce nasip etsin.

Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği için de dualarımızı ihmal etmeyelim. Hep birlikte bir olalım, diri olalım."