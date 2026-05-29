Muğla'da gezi teknesi battı, yolcular tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası mevkiinde bulunan Akvaryum Koyu’nda saat 15.45’te teknede meydana gelen arızayı fark eden personel, tekneyi karaya yakın bir noktaya çekti.

Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi.

YOLCULAR KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı.

TEKNE SUYA GÖMÜLÜ

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü.

CAN KAYBI YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.