HÜRJET'ten İstanbul'un fethi için gösteri uçuşu

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıldönümü için birçok farklı kutlama düzenleniyor.

Fethin yıldönümü için savunma sanayii alanındaki gelişmeleri yansıtan kutlamalar da yapılıyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarıları, 1453 vizyonunun da devam ettiğinin en önemli göstergesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'un fethini kutlamak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

HÜRJET'TEN GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutlamak için İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in gösterisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"AYNI KARARLILIKLA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"

TUSAŞ'ın X hesabından da HÜRJET'in gösteri uçuşundan anların olduğu bir video paylaşıldı.

Paylaşımda şu mesaj yer aldı:

"İstanbul’un Fethi’nin 573. yılı kutlu olsun! Tarihin akışını değiştiren o büyük zaferin mirası, asırlardır aynı inanç ve kararlılıkla yaşamaya devam ediyor.

Çağ açıp çağ kapatan eşsiz zaferin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve fetihte bulunan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Mn Gemilerikaradan yürütenFatih’in torunlarıİstanbul semalarındamilli savaş uçaklarınıuçuruyor