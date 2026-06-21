Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

21 Haziran Babalar Günü dünya genelinde kutlanıyor.

Bu özel günde çocuklar babaları ile vakit geçiriyor.

Öte yandan Babalar Günü dolayısıyla birçok siyasi isim mesaj yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ PAYLAŞTI

Bu isimlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

"TÜM İMKANLARINI EVLATLARINA ADAYAN KAHRAMAN BABALAR"

Babaların fedakarlıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.



Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yâd ediyorum.”