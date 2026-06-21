Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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“Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.
21 Haziran Babalar Günü dünya genelinde kutlanıyor.
Bu özel günde çocuklar babaları ile vakit geçiriyor.
Öte yandan Babalar Günü dolayısıyla birçok siyasi isim mesaj yayınladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ PAYLAŞTI
Bu isimlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
"TÜM İMKANLARINI EVLATLARINA ADAYAN KAHRAMAN BABALAR"
Babaların fedakarlıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:
“Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.
Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yâd ediyorum.”
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi