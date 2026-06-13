Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Beyoğlu Erzurum Vakfı'na ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi kapsamında düzenlenen programda Türkiye'nin yapay zeka vizyonu ve eylem planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programın ardından Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı lokaline geçen Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

ZİYARET SAMİMİ ANLARA SAHNE OLDU

Ziyaret sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bir süre vakıf lokalinde vakit geçirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Erzurum Vakfı ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.