Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Beyoğlu Erzurum Vakfı'na ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı programın ardından Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi kapsamında düzenlenen programda Türkiye'nin yapay zeka vizyonu ve eylem planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Programın ardından Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı lokaline geçen Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
ZİYARET SAMİMİ ANLARA SAHNE OLDU
Ziyaret sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bir süre vakıf lokalinde vakit geçirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Erzurum Vakfı ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)