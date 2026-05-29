Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un fethi mesajı: Fethin 573’üncü yılı mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından fethin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, İstanbul’un fethinin Türk tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı mesajında, Malazgirt Zaferi ile başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkasının İstanbul’un fethi olduğunu belirtti.

"KUTLU OLSUN, MÜBAREK OLSUN"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun.”