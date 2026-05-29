İstanbul'da havai fişek gösterisi boğazı aydınlattı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamaların akşam bölümünde ise İstanbul Boğazı çevresinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Boğaz hattında art arda patlayan havai fişekler geceyi aydınlatırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE RÜYA GİBİ MANZARA

Gün batımıyla birlikte Kız Kulesi çevresinde oluşan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sahilde oluşan yoğunluk ve Boğaz üzerindeki ışık şöleni dron ile havadan da görüntülendi.