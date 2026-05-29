CHP Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek “Halkla Bayramlaşma” programı öncesinde parti genel merkezinde hazırlıklar sürüyor.

Mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gitmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun programı için bina çevresi ve etkinlik alanı bayrak ve flamalarla donatıldı.

ARINMA TEMALI POSTERLER ASILDI

Parti genel merkezinin dış cephesine, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Şimdi arınma zamanı” ifadelerinin bulunduğu büyük bir poster asıldı. Program kapsamında kurulacak etkinlik alanına sahne platformu, dev ekranlar ve ses sistemi yerleştirildi.

Genel merkezin bahçe bölümüne ise “Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez” yazılı branda asıldığı görüldü.

Yarın yapılacak programda Kılıçdaroğlu’nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE İL BİNASINDA BAYRAMLAŞACAK

Öte yandan CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in de aynı gün saat 14.00'te CHP'nin Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaşacağı bilgisi paylaşıldı.