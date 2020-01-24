Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Dünya siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

"VERİLEN DESTEK HAFTER'İ ŞIMARTTI"

Erdoğan, "Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını düşünüyoruz. Sahada sağlanan kısmi sükunet Berlin konferansının düzenlenmesini sağladı. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Hafter'in saldırılarını artırması çözüm konusunda niyeti olmadığnıı göstermiştir. Verilen destek Hafter'i şımartmıştır. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı ViDEO



SERRAC'I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Biz şu anda oradaki askeri güçlere Serrac yanlısı güçlere eğitim vermek için buradan TBMM'den de süreci tamamladık. Buradan çıkardığımız yasal düzenleme ile heyetimizi gönderdik. Serrac'ı yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz. Küresel gelişmeler işbirliğinin önemini gösterdi. Görüşmede AB-Türkiye ilişkilerini de ele aldık. Almanya dönem başkanı olacak, bunun Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumda. AB ve AB ülkelerinin Suriyelilere daha fazla yardım yapmaları insani bir sorumluluktur. İdlib son günlerde rejimin ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. Aralıksız bombalanıyor. İdlib insanının içinde bulunduğu durumu hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Merkel'e neler yaptığımızı anlattık. İdlibli kardeşlerimize yönelik vahşetin son bulması için herkes rejim üzerinde baskı kurmalı.

Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını düşünüyoruz. Sahada sağlanan kısmi sükunet Berlin konferansının düzenlenmesini sağladı. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Hafter'in saldırılarını artırması çözüm konusunda niyeti olmadığnıı göstermiştir. Verilen destek Hafter'i şımartmıştır. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız.

Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir.





ABU DABİ, MISIR, WAGNER

Biz şu anda oradaki askeri güçlere Serrac yanlısı güçlere eğitim vermek için buradan TBMM'den de süreci tamamladık. Buradan çıkardığımız yasal düzenleme ile heyetimizi gönderdik. Serrac'ı yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Askerimiz orada eğitim çalışmalarına gerekli desteği verecek. Biz bir terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil biz Serrac'a BM Güvenlik Konseyi'nin kendisini tanıdığı bir kişiye ve ordusuna bu desteği veriyoruz. Hafter'in böyle bir tanınırlığı yok, bazı ülkeler tarafından nasıl tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. Moskova'dan kaçtı, Berlin sürecinde de 55 maddelik o metne de yine imza atmamıştır. Bu tür bir insan şımartılırsa destek verilirse... Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var. Onların da arkasında kimin olduğu malum.





HAFTER'İN ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNE İNANMIYORUM

Hafter'in ateşkesi kabul ettiğine inanmıyorum. Havalimanını bombalamaya devam ediyor. Bu ateşkesi kabul etmedim demektir. Serrac ise aynı şekilde mukabelede bulumuyor. Hafter'in güvenilir bir yanı ve imzası yok. Havalimanına 11 füze attı. Bunların hepsi tespitli. Berlin sürecine gelen ülkelerin bu adama yüz vermemesi lazım. Ben görüşme yapmam, neden? Bir devletin başıysam anlaşmaya vardığımız kişi uymayınca yüz vermek. 55 maddelik anlaşma imzalandı, Hafter'in yok. Bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi'ne de gönderilecek. Ama orada Hafter'in imzası yok."