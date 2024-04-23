İzmir'de bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı Konak ilçesinde 20 yaşındaki iki gencin kavgasında, bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve firari olan şüpheli, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde 20 yaşındaki Ş.E.S. ve P.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.D., elindeki bıçakla Ş.E.S.'yi sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.E.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan sıkı çalışmaların ardından firari olan P.D.'nin bir evde saklandığı tespit edildi.

Yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği tarafından adrese yapılan operasyonda yakalanan P.D., Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)