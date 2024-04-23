İzmir'de bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde 20 yaşındaki Ş.E.S. ve P.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine P.D., elindeki bıçakla Ş.E.S.'yi sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Hayati tehlikesi sürüyor
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.E.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan sıkı çalışmaların ardından firari olan P.D.'nin bir evde saklandığı tespit edildi.
Yakalandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği tarafından adrese yapılan operasyonda yakalanan P.D., Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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