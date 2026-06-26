Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği

Bir eğitim öğretim yılı daha son buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karnelerini alan öğrencileri tebrik etti.

X hesabından yaptığı paylaşımla öğrencileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum."

"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesajda yer alan görselde, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazısı ile karnelerini alan ilkokul öğrencileri görülüyor.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve eğitim yılını verimli şekilde tamamlamasının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlığın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ise 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.