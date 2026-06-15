Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayı ile birlikte başlayan 1448'inci hicri yıl için kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında yeni hicri yılın tüm insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, “Hicri 1448’inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

MUHAREM AYI İLE HİCRİ 1448 YILI BAŞLADI

Muharrem Ayı ile birlikte Hicri 1448 yılına geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vakit hesaplamalarına göre hicri takvimin ilk günü olan Muharrem ayının başlangıcı 15 Haziran itibarıyla başladı.

Muharrem ayının başladığını gösteren hilal ilk olarak Atlas Okyanusu üzerinde gözlemlendi. Hilal daha sonra Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görüldü.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

İslam dünyasında Muharrem ayı, manevi açıdan önemli günlerden biri. Bu ayda oruç tutulması, aşure hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve Hazreti Hüseyin ile birlikte Kerbela Olayı'nda şehit edilenlerin anılması, İslam toplumlarında sürdürülen gelenekler arasında yer alıyor.

Bu yıl Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

HİCRİ TAKVİM NASIL BAŞLADI?

Hicri takvim, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in vefatından yaklaşık 6 yıl sonra, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretini esas almasıyla başlıyor.