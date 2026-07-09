Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'casus belli' cevabı: Gelin konuşalım diyoruz

Ankara'daki NATO Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

YUNAN MUHABİRE CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının soru cevap bölümünde Yunanistan devlet ajansının muhabirinin "Yunanistan'ın karasularını genişletmesini Türkiye'nin 'casus belli' yani savaş nedeni" sayıp saymayacağı ve Mavi Vatan hakkındaki sorularına yanıt verdi.

"'GELİN KONUŞALIM' DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "casus belli" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok.

Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki, bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu.

Ve bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi."

"MAVİ VATAN'I İSİM OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan sorusuna cevaben de şunları söyledi:

"Mavi Vatan'a gelince, bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz."