Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalem NATO Zirvesi'nde ilgi odağı oldu

Dünya liderlerinin katıldığı zirve sürüyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem dikkat çekti.

Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalemi bir süre yakından inceledi.

UZUN UZUN İNCELEYİP FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Kameralara yansıyan görüntülerde üç ismin kalem hakkında kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyettekilere gösterdiği görüldü.

Kalemi yerine koyan MİT Başkanı Kalın'ın telefonunu çıkararak kalemin fotoğrafını çektiği görüldü.