Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç şair için anma mesajı

Türk şiirinin önemli isimleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile Mevlana İdris Zengin, ölüm yıldönümlerinde anılıyor.

Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de; Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de, Mevlana İdris Zengin ise 7 Haziran 2022'de hayata gözlerini yumdu.

Kazandırdıkları ölümsüz eserlerle tanınan üç isimle ilgili sosyal medyada birçok anma mesajı paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

Ölüm yıldönümleri bugün olan üç isimle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin."