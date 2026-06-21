Curaçao kalecisi Eloy Room, Dünya Kupası tarihine geçti

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi.

Kansas City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu skorun ardından her iki takım da puanlarını 1'e yükseltti.

Ekvador averaj farkıyla 3. sırada bulunurken, Curaçao son sırada yer aldı.

TARİHE GEÇTİ

Turnuva tarihinde ilk puanını alan Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi Eloy Room, bu karşılaşmada 15 kurtarış yaptı.

Bu performans, 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin ulaştığı en yüksek kurtarış sayısı olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN BAŞROLÜ OLDU

150 bin euro piyasa değeri bulunan Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı kurtarışlarla Curaçao'nun sahadan gol yemeden ayrılmasında başrol oynadı.

ABD'de Miami FC forması giyen tecrübeli kaleci, normal süre içinde kaydettiği 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.