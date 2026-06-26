Curaçao'yu yenen Fildişi Sahili üst tura yükseldi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia kentindeki mücadeleyi 2-0 kazanan Fildişi Sahili'nin gollerini 7. ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

FİLDİŞİ SAHİLİ TUR ATLADI

E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahili ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.

Curaçao ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 1 puanla son sırada yer alarak veda etti.