Curaçao'yu yenen Fildişi Sahili üst tura yükseldi
Fildişi Sahili, FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek son 32 turu biletini kaptı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.
ABD'nin Philadelphia kentindeki mücadeleyi 2-0 kazanan Fildişi Sahili'nin gollerini 7. ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.
FİLDİŞİ SAHİLİ TUR ATLADI
E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahili ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.
Curaçao ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 1 puanla son sırada yer alarak veda etti.
Almanya'yı deviren Ekvador son 32 biletini kaptı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi