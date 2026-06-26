Almanya'yı deviren Ekvador son 32 biletini kaptı

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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi.

ABD'nin New York kentindeki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Ekvador'un gollerini 9. dakikada Angulo ile 77. dakikada Gonzalo Plata attı.

Almanya'nın tek sayısını 2. dakikada Leroy Sane kaydetti.

EKVADOR TUR ATLADI

E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahili ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.

Curaçao ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 1 puanla son sırada yer alarak veda etti.