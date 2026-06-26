Almanya'yı deviren Ekvador son 32 biletini kaptı
Ekvador, FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi.
ABD'nin New York kentindeki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Ekvador'un gollerini 9. dakikada Angulo ile 77. dakikada Gonzalo Plata attı.
Almanya'nın tek sayısını 2. dakikada Leroy Sane kaydetti.
EKVADOR TUR ATLADI
E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahili ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.
Curaçao ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 1 puanla son sırada yer alarak veda etti.
Curaçao'yu yenen Fildişi Sahili üst tura yükseldi
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi