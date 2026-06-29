Daha 17 dizisiyle anlaştılar: "Manifest" geliyor

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Kanal D'nin sezona damga vuran gençlik ve yaz dizisi Daha 17, başarısını devam ettiriyor.

YouTube'da izlenme rekoru kıran dizi, seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk gibi isimlerin rol aldığı Daha 17, yeni bölümünde bir sürprizle geliyor.

Konuk Manifest

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin ilk bölümünden beri şarkılarına yer verilen "Manifest" konuk olmaya hazırlanıyor.

Ünlü girlband grubu, 7. bölümünde Daha 17'ye konuk olacak. Grubun dizi çekimleri bu hafta yapılacak.