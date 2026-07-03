Daha 17’de sırlar gün yüzüne çıkıyor: İşte Daha 17 6. bölüm 2. fragman

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisinin yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu.

Hakan’ın geçmişe dair yaptığı açıklamalar, özellikle Teoman’ın biyolojik oğlu olmadığı gerçeği, izleyicileri şoke etti.

Şebnem’in ise sırlarını korumak adına her şeyi göze almış olması, hikayedeki gerilimi daha da yükseltiyor.

Yeni bölümde bakın izleyicileri neler bekliyor.

Aras ve Serhat arasında büyük yüzleşme

Fragmanın en çok dikkat çeken diğer anı ise Aras ve Serhat arasındaki yüzleşme oldu.

Aras’ın kardeşini bulma çabası Serhat’la karşı karşıya gelmesine neden olurken, Serhat’ın verdiği cevap Aras için büyük bir sürpriz oldu. Aras’ın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Daha 17’nin yeni bölümü 5 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.