Daha 17’nin Aras’ı, Çağatay Ulusoy’un çocukluğunu oynamış: İşte o kare

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Pastel Yapım imzası taşıyan "Daha 17" dizisi, daha ilk bölümüyle büyük bir başarıya imza attı.

Dizinin ilk bölümü, YouTube platformunda 13 milyondan fazla izlenerek geniş bir kitleye ulaştı.

Bu dikkat çekici çıkışın yanı sıra, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve "Aras" karakterini canlandıran Çağan Efe Ak, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detayı gündeme getirdi.

Genç oyuncunun, Çağatay Ulusoy ile olan şaşırtıcı benzerliği, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRMIŞ

Genç oyuncu, profesyonel kariyerinin ilk dönemlerinde izlenme rekorları kıran "İçerde" dizisinde, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Sarp Yılmaz karakterinin çocukluk yıllarını başarıyla oynamıştı.

Aradan geçen yılların ardından ikilinin profesyonel yolları, bu kez Kanal D ekranlarında yeniden birleşti.

Daha 17 dizisinde Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çağan Efe Ak’ın, yıllar önce Çağatay Ulusoy’un küçüklüğünü canlandırdığı döneme dair görüntüler dikkat çekti.