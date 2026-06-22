Daha 17'nin Nuray'ı Bodrum'un tadını çıkarttı! Dilara Aksüyek'ten tatil pozları
Bodrum'da çekilen Daha 17 dizisinde "Nuray" karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, set arası tatil yaptı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bodrum'da çekilen yaz dizisi Daha 17, oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi görüyor.
Dizide Nuray'ı canlandıran Dilara Aksüyek ise set aralarını değerlendiriyor.
Bölgede bulunan oyuncu, kendini sulara attı.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Doğal görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun Bodrum kareleri gündem oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi