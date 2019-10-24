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Dallas'ta hortumun izleri uydudan görüntülendi

ABD'nin Arkansas ve Oklahoma eyaletlerini vuran fırtına ve hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, Dallas'taki yıkımın izleri de uydu fotoğraflarına yansıdı.

AA & Ensonhaber | 24.10.2019 - 08:10..
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Ulusal Hava Durumu Merkezi, eyaletlerdeki hortumun hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını duyurmuştu.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Arkansas'ta bir kişinin fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından Oklahoma'daki gök gürültülü fırtınada 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4'e çıktığını kaydetti.

Dallas'ta hortumun izleri uydudan görüntülendi

DALLAS'TAN GEÇEN HORTUMUN İZLERİ

Teksas eyaletindeki Dallas kentinde de etkili olan fırtınada bir alışveriş merkezi, bazı iş yerleri ve mağazaların çatısı uçtu.

Dallas'taki yıkımın izleri, uydu fotoğraflarından da görüntülendi.

Dallas'ta hortumun izleri uydudan görüntülendi

Fırtına Tahmin Merkezi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Dallas'ta hortumun izleri uydudan görüntülendi

ON BİNLERCE EV, ELEKTRİKSİZ KALDI

Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum, elektrik kesintilerine de neden olmuş, Dallas'ta on binlerce haneye elektrik verilememişti.

Dallas'ta hortumun izleri uydudan görüntülendi

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