Danimarka'da çocuklara doğada hayatta kalma ve avcılık eğitimi veriliyor

Danimarka, doğa eğitimi ve orman okulları konusunda uzun yıllardır öncü ülkelerden biri olarak biliniyor.

Bu yaklaşım, çocukların erken yaştan itibaren doğayla iç içe büyümesini, temel hayatta kalma becerilerini kazanmasını ve çevre bilincini geliştirmesini hedefliyor.

ÇOCUKLARA İLERİ DÜZEY AVCILIK EĞİTİMİ

Araştırmalar, bu tür orman temelli eğitimlerin çocukların problem çözme, iş birliği ve fiziksel dayanıklılık becerilerini olumlu etkilediğini gösteriyor.

Sosyal medyada geniş yer bulan bir etkinlikte ise bu eğitimin daha ileri düzey uygulamaları dikkat çekti.

YÜZME, KESME VE PİŞİRME BECERİLERİ KAZANDIRILDI

Düzenlenen açık havada bir etkinlikte çocuklar; avcılık, avlanan hayvanın yüzülmesi, kesilmesi ve pişirilmesi gibi pratik becerileri öğrendi.

Etkinlikte ayrıca yabani otlar, sebzeler ve mantar gibi doğal malzemelerle yemek pişirme ve ateş yakma eğitimleri de yer aldı.