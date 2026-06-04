Danıştay'dan evini turizm amaçlı kiraya verenler için vergi kararı

Konutunuzu tatil amaçlı kiraya vermek istediniz ve "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" aldınız. Maliye sizden gelir vergisi, KDV, geçici vergi ve konaklama vergisi istedi. Ama siz bu konutta ek bir hizmet vermiyor ve sadece kira alıyorsunuz. Danıştay, sizin gelir vergisi, KDV, geçici vergi ve konaklama vergisi ödememenize hükmetti. Bu şartlarda siz sadece elde edilen gelirin Gayrimenkul Sermaye İradı olarak vergilendirileceksiniz.

Danıştay, turizm amaçlı kısa süreli konut kiralamalarından elde edilen gelirlerin ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Kararla birlikte binlerce ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi, KDV, geçici vergi ve konaklama vergisi uygulamalarına ilişkin önemli bir emsal ortaya çıktı.

Yüksek Mahkeme, yalnızca konut kiralama faaliyetinin tek başına ticari organizasyon olarak değerlendirilemeyeceğine karar vererek Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) bu kapsamda tesis ettiği vergi uygulamasının yürütmesini durdurdu.

EVİNİ TURİZM AMAÇLI KİRAYA VERENLER İÇİN VERGİ KARARI

Yüksek Mahkeme, bu yöntemlerle elde edilen gelirin Gayrimenkul Sermaye İradı olarak vergilendirileceğini, ticari kazanç olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek gelir vergisinin geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı sonucuna vardı ve yürütmeyi durdurdu.

Maliye, evini kiraya veren binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı.

Uzun süredir Danıştay tarafından da incelenen bu konuda son karar verildi.

İNCELEMEYE ALINAN KONUT SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Karar, geriye dönük vergi tarhiyatlarıyla karşı karşıya kalan binlerce ev sahibi için emsal niteliği taşıyor.

"KİRALAMALAR TİCARİ ORGANİZASYON DEĞİL"

NTV’nin aktardığı habere göre Yüksek Mahkeme, "Taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı" kararına vardı.

Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi oluşturan kararı için yürütmeyi durdurdu.

"KAZANÇLAR TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINA GİRMİYOR"

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyu şu şekilde açıkladı:

"Konu, 'Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi' alınarak yapılan konut kiralamalarından elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak gelir vergisi ve KDV'ye mi, yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak sadece gelir vergisine mi tabi tutulacağı ile ilgili.

Ayrıca Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi' alınan konutlarda verilen hizmetlerin ticari faaliyet kapsamında KDV'ye tabi olduğunu ve genel oranda yüzde 20 KDV hesaplanması gerektiğini belirtti.

Maliye, bu genel yazıya istinaden izin belgesi alarak konutlarını kiraya veren ancak ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayıp gelir vergisi, geçici vergi ve KDV beyannamesi vermeyen ve ödemeyen binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı.

DANIŞTAY 3. VE 7. DAİRELERİ, DANIŞTAY VDDK'NIN İSTEDİĞİ MÜŞTEREK KARARI VERDİ

Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi birtakım hizmetleri de içermesi gerekmektedir.

“KONAKLAMA TESİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ”

Yukarıda aktarılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bir ticari organizasyon dahilinde olmaksızın sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesinin elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı anlaşıldığından dava konusu genel yazıda hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle, davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Ocak 2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı'nın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi."