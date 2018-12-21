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Kolombiyalı dans grubu üyeleri parasızlıktan ülkelerine dönemedi

Salsa Show adlı dans grubu, uçak biletlerine paraları yetmediği için Atatürk Havalimanı'nda yaşamaya başladı.

DHA | 21.12.2018 - 14:53..
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Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

TERMİNALDE MAHSUR KALDILAR

Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan 7 kişilik grup, adeta terminalde mahsur kaldı.

Kadın ve erkek 12 kişiden oluşan ve kendilerine 'salsa show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentasıyla anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya'ya geldi.

Kolombiyalı dans grubu üyeleri parasızlıktan ülkelerine dönemedi

7 KİŞİ DÖNÜŞ İÇİN PARA BULAMADI

Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları işyeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Geçen ay, grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya 2'si Mısır'a 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ise ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

DANSÇILAR 12 GÜNDÜR HAVALİMANIN DA YAŞIYOR

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

Kolombiyalı dans grubu üyeleri parasızlıktan ülkelerine dönemedi

BÜYÜKELÇİLİĞE BAŞVURU SONUÇSUZ KALDI

Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi.  Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.

İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin civarında.   
Öte yandan dansçıların konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermek ve açıklama yapmaktan çekinmeleri de dikkat çekti.

Kolombiyalı dans grubu üyeleri parasızlıktan ülkelerine dönemedi

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