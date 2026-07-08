Davinson Sanchez, İsviçre maçının ardından gözyaşlarını tutamadı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya, Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 2. yarısı da düşük tempoda oynanırken 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın ilk uzatma devresinde iki takım da net pozisyonlar buldu.

İkinci uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi.

İSVİÇRE, ARJANTİN'LE EŞLEŞTİ

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Kolombiya ise turnuvaya veda etti.

İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

DAVINSON PENALTI KAÇIRDI

İsviçre'de Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas penaltılarını gole çevirirken, Akanji ise vuruşundan yararlanamadı.

Kolombiya'da Quintero, Campaz ve Luis Diaz ağları havalandırdı. Ancak Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile Hernandez'in penaltıları gole dönüşmeyince Güney Amerika ekibi turnuvaya veda etti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sanchez kaçan penaltının ardından büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.