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Dayısını dükkanında pompalı tüfekle öldürdü

Bursa'da, Erdal B. (38) dönerci dükkanında, dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurup polise teslim oldu.

DHA | 18.02.2020 - 21:38..
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Bursa'da İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında Erdal B. daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi.

Dükkana giren Erdal B. yanındaki pompalı tüfekle dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, Erdal B. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Bu sırada silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamil Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Bu sırada kaçan Erdal B. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarmadan polis ekiplerince alınan Erdal B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Erdal B.'nin ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden işlendiğini söylediği öğrenildi.

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü -3

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü -4

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü -5

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü -9

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