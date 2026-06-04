Deniz Öncü, Moto2'nin Macaristan ayağında piste çıkacak
Milli motosikletçilerimizden Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında en iyi zamanı atmak için pistte olacak.
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Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında piste çıkacak.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Balaton Park Pisti'nde üst sıralar için mücadele edecek.
EN İYİ ZAMANI ATMAK İÇİN PİSTTE OLACAK
Deniz, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 14.40'ta gerçekleştirilecek sıralamada en iyi zamanı atmak için pistte olacak.
Yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. etabını 10. tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)