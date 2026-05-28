Deniz Sapmaz, Jabra Açık Kadınlar Golf Turnuvası'nda mücadele edecek
Deniz Sapmaz, Avrupa'nın önemli kadın golf organizasyonlarından Jabra Açık Golf Turnuvası'nda yarışacak ilk Türk golfçü olacak.
Milli sporcu Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'nda yarışacak.
Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre Evian Resort Golf Club sahasında 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 36 ülkeden 136 sporcu yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)