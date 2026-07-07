Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan 17 yaşındaki A.Ç., tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçakladı.

YARALI GENÇ, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.