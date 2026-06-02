Denizli'de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı

Denizli'nin Pelitlibağ Mahallesi’nde bazı evlerin çöp biriktirme alanına dönüştüğü yönündeki şikayetler üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından iki ayrı konutta geniş çaplı temizlik çalışması yapılmasına karar verildi.

KURUMLAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞTI

Temizlik operasyonuna belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de katıldı. Çalışmalar sırasında evlerin içi katman katman biriken atıklardan arındırıldı.

43 KAMYON ATIK BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından iki evden toplam 43 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Atıklar, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bertaraf tesisine güvenli şekilde nakledildi.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte mahallede çevresel risklerin ortadan kaldırıldığı belirtilirken, ekipler evlerde herhangi bir değerli eşya bulunmadığını da tutanak altına aldı.