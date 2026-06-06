Denizli'de deponun duvarına çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti
Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirdi.
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Denizli'de Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında 81 yaşındaki Ahmet Gözlek yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)