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Denizli'de geri geri giderken kadına çarptı

52 yaşındaki kadın, geri geri manevra yaparken kendisine çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 18.07.2019 - 10:43..
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Denizli Devlet Hastanesi önünde, 03 AL 560 plakalı hafif ticari araç geri geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Ergül Değirmencioğlu (52) isimli kadına çarptı.

SÜRÜCÜ SON ANDA FARK ETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, sürücünün kendini son anda fark etmesi sonucu aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ise çevredekiler yaptı. Ardından kadın ambulans ile hemen yanı başındaki hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Hafif şekilde yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaşanan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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