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Denizli'de kaplumbağaya yardım ederken öldü

Ezilmesin diye yol ortasındaki kaplumbağayı kenara almak isteyen genç, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 16.08.2019 - 09:59..
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Çivril-Denizli karayolunun 42. kilometresinde, otomobili ile Denizli istikametine giden Turgay Nacak yol ortasında duran bir kaplumbağa gördü.

KAPLUMBAĞAYI KURTARICAKKEN ARAÇ ÇARPTI

Hayvanın ezileceğini düşünen Nacak aracı ile durarak kaplumbağayı yol kenarına almak istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak’a çarptı.

Denizli'de kaplumbağaya yardım ederken öldü

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen Nacak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile sürücü Orhanlar da yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhanlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplumbağayı kurtarmak isterken hayatını kaybeden Nacak’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Denizli'de kaplumbağaya yardım ederken öldü

Denizli'de kaplumbağaya yardım ederken öldü

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