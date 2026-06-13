Denizli’de MHP’de istifa hareketi: İki ilçe başkanı görevden ayrıldı

MHP'de Devlet Bahçeli'nin talimatı ile başlayan teşkilat yenilenmesi süreci devam ediyor.

Denizli genelinde yaşanan gelişmede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Honaz ve Tavas ilçe teşkilatlarında görev yapan iki ilçe başkanı, kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. İstifalar, parti tabanında da dikkatle takip edildi.

HONAZ İLÇE BAŞKANI 3 DÖNEM SONRA GÖREVİ BIRAKTI

MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran, üç dönemdir sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini yazılı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Buran, partisine bağlılığının sürdüğünü ancak il yönetiminin son dönem uygulamalarından rahatsızlık duyduğu için görevini bıraktığını ifade etti. Açıklamasında, kararının kişisel bir tercih olduğunu vurguladı.

TAVAS İLÇE BAŞKANI DA GÖREVİNDEN AYRILDI

MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çavuşlu, açıklamasında teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür ederek görev sürecini tamamladığını belirtti.

Görevinden ayrılsa da partiye bağlılığının devam edeceğini ifade eden Çavuşlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisine ve liderlik anlayışına bağlı kalacağını dile getirdi.