Denizli'de parkta dolaştırılan köpeğe tasmasız köpek saldırdı

Sokaklar başıboş dolaşan köpekler tehlike saçarken, tasmasız dolaştırılanlar da benzer sorunlara yol açıyor.

Kimi zaman ciddi yaralanmalara, kimi zaman kazalara, bazense direkt ölümle sonuçlanan olaylara neden oluyorlar.

Özellikle çocuk ve yaşlıları tehlikeye sokan bu hayvanlar, bu kez başka bir köpeğe zarar verdi.

YÜRÜYÜŞE ÇIKARDIĞI KÖPEĞİNE, TASMASIZ KÖPEK SALDIRDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğretmen anne H.K.'nın 14 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızıyla birlikte gezdiği tasmalı köpeğine, tasmalı ancak serbest şekilde dolaşan büyük cins bir köpek saldırdı.

Boyun bölgesinden aldığı ısırık sonucu yaralanan köpeği kurtarmak isteyen anne ve oğlu, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KÖPEK SALDIRISINDA YARALANDI

Olay sırasında parkta bulunan Özel Odak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adem Çatak, elindeki çekiçle köpeğin başına vurarak, köpeği etkisiz hale getirdi.

Bu müdahalenin ardından yere yığılan köpek telef olurken, köpekleri ayırmaya çalıştığı esnada sağ bacağının diz altından ısırılan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi ve kuduz aşırı yapıldı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir köpeğin telef olmasıyla sonuçlanan olayın, bölgedeki bir konutun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, öğretmen anne ve oğlunun köpekleri ayırmaya çalışırken; elindeki çekiçle olay yerine gelen Op. Dr. Adem Çatak'ın köpeğin başına vurarak etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

"ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Sosyal medyadan açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adem Çatak, köpeğin çocuklara saldırdığını düşünerek olaya müdahale ettiğini, eğer müdahale yapmaması halinde ise köpeğin çocuklara zarar verebileceğini iddia etti.

DOKTORA TEŞEKKÜR ETTİ

Yine sosyal medyadan doktor hakkındaki eleştirilere cevap veren anne H.K. müdahalenin saldırıyı sonlandırmak ve çocuğun can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını savundu.

Kızı ve oğlunun yaşananlardan ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen anne, köpeğe müdahale eden doktorun saldırıyı durdurmaya çalıştığını belirterek, müdahalenin kasıtlı bir eylem olmadığını ileri sürdü.

Dr. Adem Çatak'a teşekkür eden anne, "Doktor bey müdahale etmeseydi, belki de çocuklarım daha büyük bir yara alabilirdi. İnsan sağlığı her şeyden önemli." dedi.