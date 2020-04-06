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Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT önüne gelenler, sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ise sık sık anons geçti.

İHA |
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Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk

Denizli’de ‘evde kal’ çağrılarına büyük oranda uyulurken, banka ve kurumlarda işleri olanlar ise sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekliyor.

Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kalırken, PTT sırası bekleyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

POLİS SÜREKLİ ANONS GEÇİYOR

Polis ekipleri de sık sık "Değerli hemşehrilerimiz, evde kalmak sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde anonslar geçiyor.

Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu İZLE

200 METRELİK KUYRUK

Yaklaşık 2 saat soyunca sırada bekleyen Durmuş Savan isimli vatandaş, sıranın 200 metre uzandığını söyledi. Mustafa Pazar isimli vatandaş ise “Doğru olanının yapıldığını düşünüyorum, bu dünyada var olduktan sonra bu virüsün önüne geçilmesinin en büyük önemi sosyal izolasyondan geçiyor. Sosyal izolasyonu sağladığımız sürece, o kadar çabuk kurtulabileceğimizi düşünüyorum ve mutlaka dikkat etmemiz lazım.” dedi.

Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk

Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk

Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk

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