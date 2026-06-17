Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.
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Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar sürüyor.
Son operasyon Denizli'de kayıtlara geçti.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE
Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu.
BARO BAŞKANI DAHİL 12 AVUKATA GÖZALTI
Operasyon kapsamında Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve iş yerlerinde arama çalışması başlatıldı.
İFADELERİ ALINACAK
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi