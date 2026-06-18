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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukatlar salıverildi

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukatlar salıverildi
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Ufuk Kök ile diğer 11 avukat, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

12 avukat, savcılıkta ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

Avukatlar; uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)