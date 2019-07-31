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Denizli'deki bir düğünde damada tekerlek ve egzoz takıldı

Otomobil tutkunu olan damat, egzozu boynuna asıp, tekerleğin üzerine çıkıp oynadı.

DHA | 31.07.2019 - 17:10..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek kuaförü olan Erkan Karakeçi, İpek Karakeçi (24) ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi.

TAKI İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Düğünde, Karakeçi çifti bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı.

Denizli'deki bir düğünde damada tekerlek ve egzoz takıldı

15 KİLO AĞIRLIĞINDA EGZOZ VE ÇELİK JANTLI TEKERLEK

Damadın modifiye otomobil parçaları satışı yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da takı sırasına, elinde yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki modifiye egzoz ile girdi. Karakılıç, Erkan Karakeçi'nin boynuna kurdeleyle egzozu astı. Damat Karakeçi'nin başka bir arkadaşı ise çelik jantlı tekerlek hediye etti. Karakeçi boynuna takılan egzoz ile birlikte tekerleğin üzerine çıkarak, oynadı. Damada takı olarak egzoz takılması, davetlilerin de ilgisini çekti.

Denizli'deki bir düğünde damada tekerlek ve egzoz takıldı

ALTIN BEKLERKEN, EGZOZ GELDİ

Damat Karakeçi, "Arkadaşım daha önce bana düğünde egzoz takacağını söyleyip, şaka yapardı. Gerçekten düğünümde bunu yapacağını düşünmemiştim. Altın takmasını beklerken, elinde kurdeleye bağlı egzozla geldi. Takı töreninde sıra ona gelince önce tebrik etti ardından boynuma egzozu astı. Çok şaşırdım." dedi.

Denizli'deki bir düğünde damada tekerlek ve egzoz takıldı

FARKLI BİR ŞEY DENEDİ

Egzozu damada takan İbrahim Karakılıç ise "Arkadaşımın düğününde farklı bir şey yapmak istedim. O benden altın bekliyordu ancak ben ona çeyrek altın değerinde egzoz taktım. Bir de başka bir arkadaşımızın hediye ettiği çelik jantlı tekerleğin üzerine çıkartıp, oynattık." diye konuştu.

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