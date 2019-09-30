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Deprem sonrası hasar gören okullar görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin hemen ardından 29 okulda bazı hasarlar meydana geldi. İstanbul Valiliği, yapılan tespitlerin ardından hasarlı okullar için çalışma başlatacak.

İHA | 30.09.2019 - 09:26..
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Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.

29 HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20’sinin az hasarlı, 9’unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

Deprem sonrası hasar gören okullar görüntülendi

OKULLAR YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Ayrıca, hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.

Deprem sonrası hasar gören okullar görüntülendi

OKULLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

30 Eylül Pazartesi günü itibarıyla, o okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. O okullardan biri olan Pendik’teki Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda da eğitime ara verildi. Boşaltılan okul havadan görüntülendi.

Deprem sonrası hasar gören okullar görüntülendi

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