Depremde yıkılan Emek Mahallesi yeniden ayağa kalktı: Vatandaşlar şükür namazında buluştu

6 Şubat depremlerinin ardından tamamen enkaza dönen Emek Mahallesi, uzun süre boş bir arazi görüntüsü vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla bölge yeniden imar edilerek modern konutlarla donatıldı.

Geçmişte yoğun yapılaşmanın ve eski tip binaların bulunduğu mahallede, artık depreme dayanıklı, düzenli ve planlı yerleşim alanları oluşturuldu. Yeni yapılarla birlikte bölgenin yeniden yaşam merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

ŞÜKÜR NAMAZIYLA YENİDEN BAŞLANGIÇ

Mahalle Muhtarı Celal Sarı öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Emek Mahallesi’nde kılınan şükür namazında duygusal anlar yaşadı. Namazın ardından mahalle sakinleri, yeni evine taşınan Mehmet Koca’nın evinde bir araya gelerek dua etti.

“MAHALLEMİZ YENİDEN HAYAT BULDU”

Mahalle Muhtarı Celal Sarı, depremin ardından yaşanan büyük yıkımı hatırlatarak Emek Mahallesi’nin bugün geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarı, “Depremden sonra buralar tamamen yerle bir olmuştu. Şimdi ise evlerimiz tamamlandı. Allah’a şükrediyoruz. Çocuklarımızın yeniden bu mahallede oynamasını, komşularımızın geri dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, mahalledeki dönüşüm sürecinde emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür ederek, cami ve sosyal alanların da tamamlanmasıyla bölgenin daha da canlanacağını belirtti.

“YENİ EVİMİZE KAVUŞTUK”

Depremde evi yıkılan ve uzun süre şehir dışında yaşamak zorunda kalan Mehmet Koca ise yeniden mahalleye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Koca, “Depremden sonra şehir dışına gitmiştik. Şimdi yeni evimize yerleştik. Komşularımızın da dönmesini istiyoruz. Mahallemiz yavaş yavaş yeniden canlanıyor” dedi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri, Emek Mahallesi’nin yeniden inşa edilmesinde emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür ederek, yeni yaşam alanlarının hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlar, yeniden kurulan mahallede barış ve huzur içinde yaşamayı umut ettiklerini ifade etti.